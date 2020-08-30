Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников. По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза. Однако их влияние не будет долгосрочным.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
Экономика сегодня

Экономист предсказал осенние курсы доллара и евро

Экономика сегоднявчера в 10:12
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Рамблер

Рубль снова огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

Генменеджер ХК «Авангард» не видит предпосылок для перехода Ковальчука

Сегодня стало известно, что хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" покинул российский нападающий Илья Ковальчук Ранее появилась информация, что форвард может перебраться в Россию.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:56

5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ru29 августа в 16:08

Дудь: у Миранчука есть все перспективы стать большим игроком

Известный журналист и блоггер Юрий Дудь прокомментировал переход полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский футбольный клуб "Аталанта" Стоимость трансфера игрока в команду из Бергамо составляет 14,5 миллионов евро.
Честный рейтинг букмекеров18:05

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
58

Стелс-технологии США проиграли бой российским РЛС

«Самолетам США пятого поколения, да и шестого, думаю, будет труднее преодолевать преграды в воздушном пространстве того государства, к котором будут стоять наши системы ПВО», — отметил Попов, чьи слова приводит NewInform.
Янтарный Крайвчера в 07:21

COVID-19 предлагают лечить клеточными ингаляциями

Ученые Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане планируют запустить пилотное клиническое исследование ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток.
Известия18:30

Российские банки могут сменить доллар на золото

Центробанк и Министерство финансов готовы к отключению финансовых организаций от доллара, поэтому предварительно разработали план валютных операций через корреспондентские счета свободных от санкций банков.
Evo-rus.comвчера в 03:51
8