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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты считают, что доллар и евро не смогут закрепиться выше 77 и 90 рублей

ТАСС01:08
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Первыми о возможности сделать марку и модель страхуемого автомобиля полноценным «фактором риска» заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в дальнейшем также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости дня01:16
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«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро.
Честный рейтинг букмекеров18:37

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:19
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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