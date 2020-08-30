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Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты считают, что доллар и евро не смогут закрепиться выше 77 и 90 рублей

ТАСС01:08
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае
РБК01:28
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ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ruвчера в 09:25
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» и не догнал «Спартак» в РПЛ

Череда разного рода сюрпризов на старте российской Премьер-лиги (РПЛ) привела к тому, что в случае сегодняшней победы "Сочи" набирает 14 очков и догоняет лидирующий в турнире столичный "Спартак".
Российская газетавчера в 15:27
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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