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Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.
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с чего всё началось

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12

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Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известиявчера в 19:33

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29

Оценена вероятность падения курса рубля осенью

Lenta.ruвчера в 22:18

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12
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Экономика

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета 29 августа в 06:31
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Происшествия

На Урале каскадер неудачно прыгнул в горящее кольцо

На Урале во время экстремального шоу один из каскадеров совершил неудачный прыжок в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля, на крыше которого выполнял трюк.
Известия 00:11
Политика

Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости вчера в 18:41
1,3K
Происшествия

Британские истребители сопроводили пассажирский самолет над Лондоном

РБК вчера в 23:59
Армия и оружие

Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе

Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе Военно-морские силы КНР завершили масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подтвердив решимость установить контроль над богатыми природными ресурсами спорными территориями Индо-Тихоокеанского региона, входящими в зону стратегических интересов США.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Политика

Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции

Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Культура

Денис Мацуев открыл конкурс «Новые имена» в Подмосковье

Телеканал 360° вчера в 18:33
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Здоровье

Дешевый напиток очищает кровь от излишков сахара

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой популярный продукт может резко повышать уровень сахара в крови.
MedikForum.ru вчера в 14:43
7
Политика

Нацразведка США считает Китай большей угрозой, чем Россию

Как заявил Рэтклифф в эфире телеканала Fox News, члены Конгресса создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая.
Вести.Ru вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

Фадеев сравнил судебный процесс над Ефремовым с «сатанинской пляской»

NewInform вчера в 15:09
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Общество

Япония отменила безвизовые обмены с Россией

Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.
Комсомольская правда вчера в 23:20
Происшествия

На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

REGNUM вчера в 19:52
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Гаджеты

Эксперт назвал причины нагревания смартфона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал в интервью агентству «Прайм» причины, по которым может нагреваться корпус телефона.
Известия вчера в 21:13
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Политика

Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Российская газета вчера в 07:02
58
Политика

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа.
РБК вчера в 03:34
1,4K
Финансы

Минфин Британии задумал рекордно повысить налоги из-за пандемии

Министерство финансов Великобритании задумало рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:11
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Гаджеты

Amazfit отправили на пенсию. Huami приняла странное решение и представила новый бренд Zepp

iXBT.com вчера в 17:20
Армия и оружие

Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России

Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации.
Газета.Ru вчера в 06:38
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Здоровье

В 10 раз заразнее: опасную мутацию коронавируса выявили в Индонезии

Globallookpress Власти Индонезии выявили в стране мутацию коронавируса D614G, который считается намного более заразным по сравнению с другими штаммами.
РЕН ТВ вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Певцова с пневмонией доставили в больницу в Коммунарке

Passion.ru 29 августа в 15:47
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Общество

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Политика

Трампа предупредили об угрозе санкционной дубины для США

При Трампе США столько раз вводили санкции против других стран, что начали раздражать весь мир.
Рамблер вчера в 13:17
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Политика

Глава правящей коалиции подтвердил решение Синдзо Абэ уйти в отставку

Ранее японские СМИ писали о том, что Абэ принял решение о своей отставке, вероятнее всего, по причине своего неудовлетворительного здоровья.
Evo-rus.com вчера в 01:48
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Культура

Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»

Байкал-Daily вчера в 22:43
Происшествия

У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Коммерсантъ вчера в 17:59
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Политика

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК вчера в 10:48
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Общество

Россиян предупредили о сильных морозах зимой

Грядущая зима с высокой долей вероятности окажется «суровой» из-за жаркого лета, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
Коммерсантъ вчера в 23:42
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Шоу-бизнес

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане

Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 28 августа в 12:51
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Шоу-бизнес

Сябитова госпитализирована из-за коронавируса

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова разместила в своем аккаунте в Instagram видео из больницы.
Национальная служба новостей 29 августа в 09:58
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Спорт

В «индивидуальной гонке» танкового биатлона победила команда из России

Этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр завершился на полигоне в подмосковном Алабино, 30 августа сообщает объединенный пресс-центр АрМИ-2020.
ИА Красная Весна вчера в 16:42
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