Коронавирус
ИзвестияЭкономист оценил вероятность падения курса рубля осенью
Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.URA.Ruвчера в 07:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист
Телеканал 360°вчера в 14:29
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Экономика
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета 29 августа в 06:31
Происшествия
На Урале каскадер неудачно прыгнул в горящее кольцо
На Урале во время экстремального шоу один из каскадеров совершил неудачный прыжок в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля, на крыше которого выполнял трюк.
Известия 00:11
Политика
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией
Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие
Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе
Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе Военно-морские силы КНР завершили масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подтвердив решимость установить контроль над богатыми природными ресурсами спорными территориями Индо-Тихоокеанского региона, входящими в зону стратегических интересов США.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Политика
Президент Черногории отказался признать победу оппозиционной коалиции
Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.
Lenta.ru вчера в 21:14
Культура
Денис Мацуев открыл конкурс «Новые имена» в Подмосковье
Телеканал 360° вчера в 18:33
Здоровье
Дешевый напиток очищает кровь от излишков сахара
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой популярный продукт может резко повышать уровень сахара в крови.
MedikForum.ru вчера в 14:43
Политика
Нацразведка США считает Китай большей угрозой, чем Россию
Как заявил Рэтклифф в эфире телеканала Fox News, члены Конгресса создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая.
Вести.Ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Фадеев сравнил судебный процесс над Ефремовым с «сатанинской пляской»
NewInform вчера в 15:09
Общество
Япония отменила безвизовые обмены с Россией
Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.
Комсомольская правда вчера в 23:20
Происшествия
На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод
REGNUM вчера в 19:52
Гаджеты
Эксперт назвал причины нагревания смартфона
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал в интервью агентству «Прайм» причины, по которым может нагреваться корпус телефона.
Известия вчера в 21:13
Политика
Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»
Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Российская газета вчера в 07:02
Политика
В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа
В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа.
РБК вчера в 03:34
Финансы
Минфин Британии задумал рекордно повысить налоги из-за пандемии
Министерство финансов Великобритании задумало рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:11
Гаджеты
Amazfit отправили на пенсию. Huami приняла странное решение и представила новый бренд Zepp
iXBT.com вчера в 17:20
Армия и оружие
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
Во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации.
Газета.Ru вчера в 06:38
Здоровье
В 10 раз заразнее: опасную мутацию коронавируса выявили в Индонезии
Globallookpress Власти Индонезии выявили в стране мутацию коронавируса D614G, который считается намного более заразным по сравнению с другими штаммами.
РЕН ТВ вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Певцова с пневмонией доставили в больницу в Коммунарке
Passion.ru 29 августа в 15:47
Общество
Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Трампа предупредили об угрозе санкционной дубины для США
При Трампе США столько раз вводили санкции против других стран, что начали раздражать весь мир.
Рамблер вчера в 13:17
Политика
Глава правящей коалиции подтвердил решение Синдзо Абэ уйти в отставку
Ранее японские СМИ писали о том, что Абэ принял решение о своей отставке, вероятнее всего, по причине своего неудовлетворительного здоровья.
Evo-rus.com вчера в 01:48
Культура
Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»
Байкал-Daily вчера в 22:43
Происшествия
У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК вчера в 10:48
Общество
Россиян предупредили о сильных морозах зимой
Грядущая зима с высокой долей вероятности окажется «суровой» из-за жаркого лета, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 28 августа в 12:51
Шоу-бизнес
Сябитова госпитализирована из-за коронавируса
Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова разместила в своем аккаунте в Instagram видео из больницы.
Национальная служба новостей 29 августа в 09:58
Спорт
В «индивидуальной гонке» танкового биатлона победила команда из России
Этап «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр завершился на полигоне в подмосковном Алабино, 30 августа сообщает объединенный пресс-центр АрМИ-2020.
ИА Красная Весна вчера в 16:42