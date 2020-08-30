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Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
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России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
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Новые образцы российской военной техники испытают на учениях

Бронеавтомобиль «Стрела», багги на базе «Тигра» и дрон «Сапсан-Конвой» поручил испытать в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» в сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу, 30 августа сообщает «Российская газета».
ИА Красная Веснавчера в 14:44

AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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