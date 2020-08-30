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Известия
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс29 августа в 14:11
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Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
РИА Новости06:49
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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