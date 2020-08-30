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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
РИА Новости08:43
19

Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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Объявлен конкурс на проекты двух участков кольцевой линии метро Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:01 — REGNUM В Петербурге объявлен конкурс на разработку проектов планировки территории для будущего строительства двух участков кольцевой линии метро, а также электродепо на этой перспективной линии.
REGNUM09:01
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Разрыв на куски, сжигание заживо и огненный ад: Как вымрет Земля при попадании на нее частей Солнца

При попадании хромосферы на Землю, давление последней сразу же уничтожит ее, поскольку плотность планеты в миллионы раз выше, чем солнечного фрагмента.
Актуальные Новостивчера в 06:31