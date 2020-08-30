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Известия
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Рамблер

Рубль огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Глава немецкой автономии в Крыму призвал Германию признать полуостров частью России

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель обратился к властям Германии с просьбой признать российский статус Крыма и «прекратить следовать заведомо ложному и деструктивному санкционному пути».
Взгляд.ру10:54

В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPost08:28
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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