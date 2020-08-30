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Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29
Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Рамблер

Рубль снова огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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Новый тайфун «Майсак» окажет влияние на погоду в Приморье

Интенсивные дожди в Приморье начнутся в среду, 2 сентября, под воздействием атмосферного фронта и, по мере приближения тайфуна "Майсак", усилятся 3 сентября, также начнет усиливаться ветер.
Владивосток-Новостивчера в 23:44
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Семь человек получили травмы: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО

За прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из которых семь человек получили телесные повреждения, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГИБДД УМВР России по ЕАО.
EAOmedia.ru19:32

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
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Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

Ранее уже сообщалось, что в Германии в следующем году начнет работать первая в Европе гигафабрика компании, на которой организуют выпуск седана Model 3, кроссовера Model Y, а также новинки на базе Model 3.
Газета DAILYвчера в 10:15
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Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости29 августа в 04:11
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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