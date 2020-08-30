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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Осенью не стоит ждать падения курса рубля, однако возможны резкие колебания доллара и евро, считает экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, повышение стоимости европейской валюты связано с геополитическими факторами, в том числе ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

30 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал предел падения для рубля в сентябре 2020 года. Он считает, что стоимость евро может превысить 90 рублей.
URA.Ruвчера в 07:12
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Известия

Экономист оценил вероятность падения курса рубля осенью

Известия19:33
Аргументы и Факты

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

Аргументы и Фактывчера в 14:35
URA.Ru

Экономист объяснил, стоит ли ждать падения рубля осенью

URA.Ruвчера в 07:12
РИА Новости

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

РИА Новостивчера в 13:20
Народные новости

Экономист Масленников оценил перспективы рубля в осенние месяцы

Народные новостивчера в 09:26
Рамблер

Рубль снова огорчит россиян

Рамблервчера в 08:18
Телеканал 360°

Рубль не упадет до конца года, но евро и доллар могут колебаться — экономист

Телеканал 360°вчера в 14:29

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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В России расширен список получателей бесплатных лекарств

С сентября в России заработает новый Федеральный регистр граждан, которые могут воспользоваться правом на бесплатное получение лекарств, медицинских изделий и специализированных за счет средств федерального и региональных бюджетов.
Вечерний курьервчера в 06:58
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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