Финансы
ПрофильЭкономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар
Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.
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Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новости05:22
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СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
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Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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В Подмосковье нашли ферму по рождению детей от суррогатных матерей
«По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом», — установили в результате проведенной проверки.
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Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)
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На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Политика
Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»
Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
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Частый секс поможет задержать менопаузу
Выяснилось, что чаще всего ранняя менопауза наступает у женщин, практически прекративших сексуальную жизнь.
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Армия и оружие
Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Общество
Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде
Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
Политика
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Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Общество
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Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак
По словам представителя Пентагона, военному ведомству США стало известно о ракетном ударе Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, благодаря системе раннего обнаружения, а не от третьей стороны.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России
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