Финансы

ПрофильПрофильЭкономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
РИА Новости05:22

Подробнее о событии

Романчук прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Капитал страны12:01

Эксперт прокомментировал возможность скачка курса доллара до 200 рублей

Neva.Today06:50

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Инфорос06:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Мой Брянск06:05

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Моя Москва.онлайн06:03

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Профиль05:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

РИА Новости05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 07:38
Политика

Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине

Предположения, что глава США Дональд Трамп оказывал на украинские власти давление в обмен на военную помощь, лежат в центре дела по импичменту, которое идет в конгрессе.
Аргументы и Факты 13:35
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
РБК 10:42
Политика

В Тегеране идентифицировали тела погибших в крушении Boeing украинцев

Украинские эксперты в Тегеране получили ДНК-профили останков всех украинцев, погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины».
РБК 13:52
Политика

Госдума утвердила Мишустина на должность премьера

Государственная дума РФ утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Ридус 07:39
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Экономика

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов в России стал кризис неплатежей.
News.ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 07:20
Происшествия

В Подмосковье нашли ферму по рождению детей от суррогатных матерей

«По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом», — установили в результате проведенной проверки.
Красная весна вчера в 06:30
Политика

Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)

«Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».
ИноСМИ 13:30
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Политика

Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Вечерняя Москва вчера в 14:48
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Происшествия

Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

РБК 10:15
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Политика

Мишустин отреагировал на идею «налога на богатых»

Перед своим утверждением на пост премьер-министра РФ выяснилось, как Михаил Мишустин относится к идее введения прогрессивного налогообложения, так называемого "налога на богатых".
Piter.tv 13:46
Наука

Частый секс поможет задержать менопаузу

Выяснилось, что чаще всего ранняя менопауза наступает у женщин, практически прекративших сексуальную жизнь.
Портал Поиск 11:53
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие

Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Телеканал 360° 14 января в 14:37
Общество

Россиянин Бурков намерен признать вину в американском суде

Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
РИА Новости 11:06
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Здоровье

Елена Малышева назвала рак почек «самым хорошим»

VSE42.RU 01:06
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

По словам представителя Пентагона, военному ведомству США стало известно о ракетном ударе Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, благодаря системе раннего обнаружения, а не от третьей стороны.
ТАСС 12:36
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Гудвилл.онлайн вчера в 04:16
Политика

Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК 13:19
Хоккей

«Трактор» отыгрался с 0:3 и обыграл «Нефтехимик» в серии буллитов

Sportbox.RU 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное