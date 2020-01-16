Финансы
ПрофильЭкономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар
Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.
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с чего всё началось
Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.РИА Новостивчера в 05:22
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Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Общество
В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки
Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Наука
Мировой океан нагревается со скоростью 5 атомных бомб в секунду
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Музыка
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Общество
Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса
Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
Гаджеты
В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2
На днях Pocophone 2 появился в бенчмарке Geekbench, а сама Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Poco F2.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж
За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
Происшествия
Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте
Политика
Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН
В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.