Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

с чего всё началось

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

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