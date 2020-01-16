Финансы

ПрофильПрофильЭкономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.
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с чего всё началось

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Скачок курса доллара до 200 рублей крайне маловероятен, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
РИА Новостивчера в 05:22

Подробнее о событии

«Доллар будет стоить двести рублей»: пора ли покупать валюту

РИА Новости00:00

Романчук прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Капитал странывчера в 12:01

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Моя Москва.онлайнвчера в 06:03

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Инфоросвчера в 06:46

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Мой Брянсквчера в 06:05

Эксперт прокомментировал возможность скачка курса доллара до 200 рублей

Neva.Todayвчера в 06:50

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Профильвчера в 05:46
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Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Lenta.ru 02:33
Политика

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 15 января в 12:07
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Наука

Мировой океан нагревается со скоростью 5 атомных бомб в секунду

Что происходит вчера в 03:14
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Музыка

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service 02:16
Происшествия

Банда сутенёров предстанет перед судом в Омске

REGNUM 02:30
Общество

Основатель «Крошки-Картошки» продал 50% бизнеса

Как рассказал изданию топ-менеджер одной из сетей фастфуд-ресторанов, «Крошка-Картошка» собирается провести реструктуризацию бизнеса и привлечь новых партнеров.
Adindex.ru 02:38
Гаджеты

В Xiaomi подтвердили работу над Pocophone F2

На днях Pocophone 2 появился в бенчмарке Geekbench, а сама Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака Poco F2.
The GEEK 03:31
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж

За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
Uznayvse.ru 03:47
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Происшествия

Заморившей дочь голодом кировчанке дали 13 лет колонии

Известия 03:08
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте

Российская газета 02:24
Политика

Лавров планирует принять участие в конференции по Ливии в Берлине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.
REGNUM 03:46
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

РИА Новости 02:40
Общество

Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд

Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Компания вчера в 05:38
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

Лавров заявил о злоупотреблении США статусом страны, где находится ООН

В конце декабря сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет внимательно следить за проблемой с выдачей виз США представителям России и других стран.
RT на русском 03:37
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.
News.ru 02:52
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