Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением. По данным на 11:40 мск, американская валюта достигла отметки 61,56 рубля.

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Политика Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции по Ливии Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласился принять участие в Международной конференции по Ливии на высшем уровне, которая состоится в Берлине.

Общество Умер контрразведчик Иван Устинов Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».

Политика Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования за Мишустина Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил журналистам, что коммунисты не будут голосовать за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства России.

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Путин предложил изменить Конституцию Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не считает нужным принимать новую Конституцию РФ.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Политика Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Политика Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы "То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий. <...>

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

Политика Мишустин назвал приоритетом развитие оборонного комплекса Кандидат на должность премьер-министра России глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин назвал приоритетом дальнейшее развитие оборонного комплекса страны.