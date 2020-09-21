Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Экономист оценил влияние выборов в США на курс рубля

Стоимость российской национальной валюты во многом определят результаты грядущих выборов президента США, отметил независимый финансовый консультант Виталий Калугин. По его словам, победа одного из двух кандидатов может радикально изменить ситуацию на валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 17:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

Газета.Ruвчера в 12:36
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

URA.Ruвчера в 17:34
Экономика сегодня

Экономист оценил влияние выборов в США на курс рубля

Экономика сегоднявчера в 06:30
Народные новости

Предсказан курс рубля в случае победы Трампа на выборах

Народные новостивчера в 03:54
Pravda.Ru

Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США

Pravda.Ruвчера в 00:53
АБН

Эксперт объяснил, как выборы в США могут повлиять на курс рубля

АБНвчера в 20:02
RT на русском

Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 09:36

Отслуживший российский спутник «Метеор-Э» во вторник сойдет с орбиты

Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник примерно в 06:45 по Москве должен войти в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, сообщил сайт space-track.org, ссылаясь на данные ВВС США.
Интерфаксвчера в 08:58
5

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
1,3K

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
187

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
744

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
62

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
250