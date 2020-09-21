Экономика сегодня 9

Стоимость российской национальной валюты во многом определят результаты грядущих выборов президента США, отметил независимый финансовый консультант Виталий Калугин. По его словам, победа одного из двух кандидатов может радикально изменить ситуацию на валютном рынке.