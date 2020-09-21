Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Экономист оценил влияние выборов в США на курс рубля

Стоимость российской национальной валюты во многом определят результаты грядущих выборов президента США, отметил независимый финансовый консультант Виталий Калугин. По его словам, победа одного из двух кандидатов может радикально изменить ситуацию на валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 17:34
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Колебания курса рубля будут. Но не фатальные

Pravda.Ru02:28
Газета.Ru

Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

Газета.Ruвчера в 12:36
Экономика сегодня

Экономист оценил влияние выборов в США на курс рубля

Экономика сегоднявчера в 06:30
RT на русском

Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 09:36
Народные новости

Предсказан курс рубля в случае победы Трампа на выборах

Народные новостивчера в 03:54
АБН

Эксперт объяснил, как выборы в США могут повлиять на курс рубля

АБНвчера в 20:02
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

URA.Ruвчера в 17:34

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
29

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
24

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
2K