Стоимость российской национальной валюты во многом определят результаты грядущих выборов президента США, отметил независимый финансовый консультант Виталий Калугин. По его словам, победа одного из двух кандидатов может радикально изменить ситуацию на валютном рынке.

С чего всё началось Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин. URA.Ru вчера в 17:34