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Экономист оценил перспективы курса рубля

Экономист Нарек Авакян оценил перспективы курса рубля. «Рубль сейчас слабеет на фоне геополитики», — заявил он в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ruвчера в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблер07:44
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьград06:25
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русскомвчера в 14:36
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридусвчера в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus Newsвчера в 14:40
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUM00:36
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ruвчера в 12:57

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
RT на русском07:33
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