Финансы
RT на русскомЭкономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. Об этом сообщает «Российская газета».
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Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Здоровье
«Русский лес» запустил собственное производство медицинских масок в Иркутской области
Ассоциация «Русский лес» совместно с одним из своих участников, ООО «Омфал», запустили производство медицинских масок в Иркутской области.
Сибирские Новости 09:43
Общество
В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
Россия впервые провела успешное летное испытание авиационного двигателя, изготовленного методом 3D-печати, его производство запланировано на 2021-2022 годы, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 20:09
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17
Футбол
Клопп: момент, когда «Ливерпуль» получит трофей, будет одним из самых важных в истории
Чемпионат 20:00
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Экономика
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI 16:12
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ вчера в 09:36
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
Политика
«Я желаю Фургалу удачи»: Дегтярев дал первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора
Первым делом врио губернатора спросили, что он будет делать с протестующими против отставки Сергея Фургала (в это время они как собрались у администрации региона - прим. ред.).
Накануне.Ru 08:49
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Происшествия
Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда в регионе, признав его виновным в получении взятки и приговорив к семи годам колонии строгого режима и 8 млн рублей штрафа, сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 05:30
Общество
Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы
По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета 01:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 17:18
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Политика
Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2»
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.
ТАСС 19:00
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37