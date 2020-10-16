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REGNUM
REGNUM

Экономист оценил заявление Мантурова о пользе дешевого рубля

Поскольку низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках.В источнике
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Рамблер

Экономист назвал плюсы и минусы девальвации рубля

Рамблер07:35
Регион online

Экономист Хестанов назвал плюсы и минусы упавшего курса рубля

Регион online04:35
REGNUM

Экономист объяснил «бесконечные» девальвации рубля

REGNUMвчера в 15:34
Экономика сегодня

Экономист назвал плюсы и минусы низкого курса рубля

Экономика сегодня22:19
ПРАЙМ

Экономист сказал, к чему приведет девальвация

ПРАЙМ18:46
Политика Сегодня

Экономист Хестанов рассказал, кому идет на пользу девальвация рубля

Политика Сегодня23:39
Давыдов.Индекс

О российской промышленности и внешних факторах

Давыдов.Индекс15 октября в 12:51

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией
ТАССвчера в 14:06

Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2

В мультимедийных вычислениях 16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит аналогичный Ryzen 9 3950X в 1,25 раза; 12-ядерный Ryzen 9 5900X превосходит Ryzen 9 3900X в 1,35 раза, а 8-ядерный Ryzen 7 5800X опережает прошлогодний Ryzen 7 3800X в 1,42 раза.
3DNews09:59

Эксперты назвали наиболее уязвимые к пандемическому кризису города России

Для составления рейтинга уязвимости российских городов эксперты Центра городской экономики «КБ Стрелка» оценили, какую долю в доходах городского бюджета занимают налоговые доходы, с наибольшей вероятностью способные сократиться из-за пандемического кризиса.
РБКвчера в 01:37

Тотьмянина отреагировала на вопрос об уходе из ледового шоу из-за ревности Ягудина

Фигуристка Татьяна Тотьмянина, жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, прокомментировала слухи о том, что она ушла из «Ледникового периода» из-за ревности мужа к ее партнеру по шоу.
Моя Москва.онлайн10:14

Раскрыт состав турецкой военной группировки в Азербайджане

В составе турецкой группировки много специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава на авиабазе, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр.
Lenta.ru11:27

Лавров обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном обсудил ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.
ТАСС13:44