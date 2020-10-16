Раскрыт состав турецкой военной группировки в Азербайджане

В составе турецкой группировки много специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава на авиабазе, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр.