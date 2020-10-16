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REGNUM
REGNUM

Экономист оценил заявление Мантурова о пользе дешевого рубля

Поскольку низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и мировом рынках.В источнике
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Рамблер

Экономист назвал плюсы и минусы девальвации рубля

Рамблер07:35
Давыдов.Индекс

О российской промышленности и внешних факторах

Давыдов.Индекс15 октября в 12:51
Политика Сегодня

Экономист Хестанов рассказал, кому идет на пользу девальвация рубля

Политика Сегодня23:39
Экономика сегодня

Экономист назвал плюсы и минусы низкого курса рубля

Экономика сегодня22:19
ПРАЙМ

Экономист сказал, к чему приведет девальвация

ПРАЙМ18:46
REGNUM

Экономист объяснил «бесконечные» девальвации рубля

REGNUMвчера в 15:34
Регион online

Экономист Хестанов назвал плюсы и минусы упавшего курса рубля

Регион online04:35

Шойгу рассказал о развертывании еще двух ракет комплекса «Авангард» в Оренбуржье

Еще две ракеты комплекса "Авангард" будут поставлены на боевое дежурство в Оренбургской области уже к концу текущего года, добавил глава оборонного ведомства Российской Федерации в ходе селекторного совещания, передает "Звезда".
Народные новости15 октября в 02:51

В Минске на акциях протеста полицейские задержали 40 человек

Полицейские в Минске в субботу, 17 октября, задержали не менее 40 участников молодежных маршей и маршей женщин, организованных оппозицией, требующей ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведения новых выборов.
Газета.Ru14:54

Sinopec повысила оценку запасов сланцевого газа на месторождении в Китае

Общая оценка запасов месторождения Фулин на юго-западе Китая, являющегося первым крупным коммерческим проектом по добыче сланцевого газа в КНР, достигла 792,64 миллиарда кубометров.
Экономика сегоднявчера в 13:13

Главврач липецкой инфекционки объяснил очереди машин «скорой» у больницы

Объясняя возникающую время от времени очередь из реанимобилей у приемного покоя больницы, главврач сказал, что такое бывает, в основном, под вечер — время обострения легочных патологий у больных.
ИА Красная Весна13:03

Разработка «керамического» вертолетного двигателя завершится в 2020 году

Армия США и американская компания GE Aviation до конца 2020 года завершат разработку проекта FATE (Future Affordable Turbine Engine, доступный газотурбинный двигатель будущего), предполагающего создание относительно экономичного и дешевого в производстве газотурбинного двигателя для вертолетной техники.
N+1вчера в 02:36

Омбудсмен Карабаха подтвердил факт расстрела пленных военными Азербайджана

Подлинность видеозаписи, на которой азербайджанские военнослужащие расстреливают двоих армянских военнопленных подтверждена экспертизой, заявил уполномоченный по правам человека Арцаха (Нагорного Карабаха) Артак Бегларян 17 октября на брифинге.
ИА Красная Весна13:07