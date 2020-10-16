Главврач липецкой инфекционки объяснил очереди машин «скорой» у больницы

Объясняя возникающую время от времени очередь из реанимобилей у приемного покоя больницы, главврач сказал, что такое бывает, в основном, под вечер — время обострения легочных патологий у больных.