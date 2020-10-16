Еще две ракеты комплекса "Авангард" будут поставлены на боевое дежурство в Оренбургской области уже к концу текущего года, добавил глава оборонного ведомства Российской Федерации в ходе селекторного совещания, передает "Звезда".
Полицейские в Минске в субботу, 17 октября, задержали не менее 40 участников молодежных маршей и маршей женщин, организованных оппозицией, требующей ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведения новых выборов.
Армия США и американская компания GE Aviation до конца 2020 года завершат разработку проекта FATE (Future Affordable Turbine Engine, доступный газотурбинный двигатель будущего), предполагающего создание относительно экономичного и дешевого в производстве газотурбинного двигателя для вертолетной техники.
Подлинность видеозаписи, на которой азербайджанские военнослужащие расстреливают двоих армянских военнопленных подтверждена экспертизой, заявил уполномоченный по правам человека Арцаха (Нагорного Карабаха) Артак Бегларян 17 октября на брифинге.