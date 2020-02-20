Экономика
RT на русскомЭкономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
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с чего всё началось
«Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем минус 0,2% ежегодно», — сообщил он.Украина.ру20 февраля в 01:24
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Как аспирин – от всех болезней. Экономист о рекомендациях МВФ Украине
Радио Sputnik20 февраля в 05:11
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Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая весна
В первой декаде марта в городе будет тепло и может прийти обманчивое ощущение настоящей весны.
Экономика
Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго
Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Технологии
Porsche запустила сверхмощный парк зарядки в Лейпциге, услуга пока бесплатная
Porsche на этой неделе запустила на своем заводе в Лейпциге (Германия) парк зарядных станций, показав тем самым, как в будущем может выглядеть инфраструктура для зарядки электромобилей.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Политика
В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнере Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Общество
Сириец хотел за 30 долларов проехать из ДНР на Украину
Мужчина восточной внешности ехал из Донецка на Украину. А в качестве «ксивы» протянул 30 долларов (1800 рублей).
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Здоровье
Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса
Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си".
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Политика
WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Гаджеты
Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.
Футбол
«Лацио» намерен подписать Лаллану
"Лацио" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ливерпуля" Адамом Лалланой, сообщает источник со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Политика
В США объяснили ненужность России авианосцев
В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Биатлон
Полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов в Антхольце
Рано утром 22 февраля итальянские полицейские пришли с обыском в отель к российским биатлонистам.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове
Технологии
Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в будущем году
Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Футбол
Сабалета: решение УЕФА повысит мотивацию «Манчестер Сити», им по силам обыграть «Реал»
Надеюсь, клуб будет признан невиновным. У „Манчестер Сити“ отличный состав. Думаю, им по силам обыграть „Реал“.
Политика
Сандерс побеждает на кокусах в Неваде
Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Шоу-бизнес
Павел Буре станет отцом в четвертый раз
Избранница спортсмена до последнего скрывала беременность от общественности. 48-летний Павел Буре вновь готовится стать отцом.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".