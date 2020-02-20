с чего всё началось

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Экономика Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.

Технологии Porsche запустила сверхмощный парк зарядки в Лейпциге, услуга пока бесплатная Porsche на этой неделе запустила на своем заводе в Лейпциге (Германия) парк зарядных станций, показав тем самым, как в будущем может выглядеть инфраструктура для зарядки электромобилей.

Политика В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Политика WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.

Гаджеты Redmi может разочаровать фанатов Redmi K30 Pro 5G Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) уже начал готовить общественность к гряжущему анонсу нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro 5G.

Футбол «Лацио» намерен подписать Лаллану "Лацио" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ливерпуля" Адамом Лалланой, сообщает источник со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.

Здоровье Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".

Политика В США объяснили ненужность России авианосцев В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.

Политика Сандерс побеждает на кокусах в Неваде Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.