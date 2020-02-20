Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
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«Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 год, показав пятый с конца результат — в среднем минус 0,2% ежегодно», — сообщил
 он.
Украина.ру20 февраля в 01:24

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Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

RT на русском20 февраля в 10:34

В МВФ рассказали, как Украине достичь уровня Польши

News.ru20 февраля в 06:53

МВФ объяснил Украине, как сравняться с Польшей

Труд20 февраля в 03:33

Как аспирин – от всех болезней. Экономист о рекомендациях МВФ Украине

Радио Sputnik20 февраля в 05:11

МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

Вести.Ru20 февраля в 04:09

Советник главы ЛНР объяснил, почему Украина не догонит Польшу

ФАН20 февраля в 06:34

МВФ объяснил, как обеднеет Украина без продажи своей земли

REGNUM20 февраля в 02:32
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Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая весна

В первой декаде марта в городе будет тепло и может прийти обманчивое ощущение настоящей весны.
РИАМО 03:40
Экономика

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Рыбаки на Аляске теряют деньги из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на санкции Запада.
Газета.Ru 20 февраля в 07:40
Технологии

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Porsche на этой неделе запустила на своем заводе в Лейпциге (Германия) парк зарядных станций, показав тем самым, как в будущем может выглядеть инфраструктура для зарядки электромобилей.
3DNews 03:28
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
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Политика

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Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Новостной фронт вчера в 20:53
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнере Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 03:13
Игры

Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
3DNews 01:12
Общество

Сириец хотел за 30 долларов проехать из ДНР на Украину

Мужчина восточной внешности ехал из Донецка на Украину. А в качестве «ксивы» протянул 30 долларов (1800 рублей).
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Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 04:23
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Известия 03:03
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском вчера в 17:42
Политика

WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.
Газета.Ru 03:09
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Гаджеты

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iXBT.com 21 февраля в 02:34
Футбол

«Лацио» намерен подписать Лаллану

"Лацио" заинтересован в подписании контракта с полузащитником "Ливерпуля" Адамом Лалланой, сообщает источник со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.
Soccer.ru 04:04
Здоровье

Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Газета.Ru 01:14
Политика

В США объяснили ненужность России авианосцев

В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Lenta.ru вчера в 16:10
Биатлон

Полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов в Антхольце

Рано утром 22 февраля итальянские полицейские пришли с обыском в отель к российским биатлонистам.
Expert.ru вчера в 02:22
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове

Взгляд.ру 20 февраля в 05:20
Технологии

Стандарт PCIe 6.0 могут утвердить в будущем году

Организация PCI-SIG сравнительно недавно представила требования стандарта PCI Express 5.0, а теперь опубликовала версию 0.5 спецификаций уже PCIe 6.0.
Игромания.ру 04:16
Футбол

Сабалета: решение УЕФА повысит мотивацию «Манчестер Сити», им по силам обыграть «Реал»

Надеюсь, клуб будет признан невиновным. У „Манчестер Сити“ отличный состав. Думаю, им по силам обыграть „Реал“.
Чемпионат 04:19
Политика

Сандерс побеждает на кокусах в Неваде

Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.
REGNUM вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина требует два миллиона с фонда имени мужа

StarHit.ru 01:30
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

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Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Павел Буре станет отцом в четвертый раз

Избранница спортсмена до последнего скрывала беременность от общественности. 48-летний Павел Буре вновь готовится стать отцом.
StarHit.ru 02:30
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

ToDay News Ufa 20 февраля в 18:14
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Интерфакс вчера в 10:09
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 02:13
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