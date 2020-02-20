Экономика
RT на русскомЭкономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
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Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Происшествия
В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
Экономика
Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка
Покупка правительством РФ доли Сбербанка у ЦБ по форме не нарушает бюджетное правило, но по сути элемент его нарушения все-таки есть, заявил в эфире РБК министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем
Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Общество
СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн
Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Здоровье
Минздрав назвал сумму, необходимую для лечения больных СМА
В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что сейчас в России, по предварительным оценкам, болеют около 700 детей.
Происшествия
В Вологде опекуны отправятся в колонию за убийство приемного сына
Вологодский областной суд в четверг вынес приговор супругам Блохиным, которые обвинялись в убийстве приемного шестилетнего мальчика.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Экономика
АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия
Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Аль Пачино ушла от него из-за разницы в возрасте
В апреле Аль Пачино исполнится 80, и на протяжении двух последних лет он встречался с 39-летней израильской актрисой и певицей Мейталь Дохен.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Футбол
Шахтер - Бенфика: прогноз Яна Беляева 20 февраля 2020
Сегодня в Харькове в первом матче одной шестнадцатой финала Лиги Европы встретятся донецкий Шахтёр и Лиссабонская Бенфика .
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Политика
Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".