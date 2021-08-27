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Экономист оценила риски дальнейшего ускорения инфляции в РФ

Рост себестоимости добычи нефти и увеличение цен на сельскохозяйственные товары с импортной составляющей на фоне снижения курса рубля могут ускорить инфляцию в РФ.
Экономика сегодня
Опасения связаны с монетарным стимулированием со стороны Центробанков ведущих государств мира.
Актуальные Новости
Профессор кафедры маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц ранее оценил угрозу инфляции для накоплений россиян.
Экономика сегодня
В то же время сохраняющиеся ограничения в производственных и логистических цепочках, сокращение предложения на некоторых рынках и возобновление угрозы новых санкций Запада против РФ также могут в перспективе повлиять на рост цен, добавила экономист.
Экономика сегодня

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