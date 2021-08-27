В то же время сохраняющиеся ограничения в производственных и логистических цепочках, сокращение предложения на некоторых рынках и возобновление угрозы новых санкций Запада против РФ также могут в перспективе повлиять на рост цен, добавила экономист.
Как сообщает Лента.ру, Оксана Станевич, инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова, рассказала, что активное распространение новых штаммов коронавирусной инфекции стало причиной изменений клинической картины коронавируса.
Федеральная трасса А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" перекрыта из-за столкновения двух автомобилей, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и еще три пострадали, сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу.