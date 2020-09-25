Экономист опасается обрушения рубля за месяц
Курс отечественной валюты может рухнуть до 100 руб. за доллар и ниже в течение 1–1,5 месяцев, считает экономист Нарек Авакян. Об этом сообщает портал URA.RU. Причины такого резкого ослабления валюты связаны с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, пояснил эксперт.В источнике
С чего всё началось
Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц
Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru24 сентября в 12:57
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