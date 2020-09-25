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Курс отечественной валюты может рухнуть до 100 руб. за доллар и ниже в течение 1–1,5 месяцев, считает экономист Нарек Авакян. Об этом сообщает портал URA.RU. Причины такого резкого ослабления валюты связаны с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, пояснил эксперт.