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Инвест-Форсайт
Инвест-Форсайт

Экономист опасается обрушения рубля за месяц

Курс отечественной валюты может рухнуть до 100 руб. за доллар и ниже в течение 1–1,5 месяцев, считает экономист Нарек Авакян. Об этом сообщает портал URA.RU. Причины такого резкого ослабления валюты связаны с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, пояснил эксперт.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru24 сентября в 12:57
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Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблервчера в 07:44
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Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

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Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru24 сентября в 12:57
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Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус24 сентября в 15:20
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Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus News24 сентября в 14:40
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REGNUMвчера в 00:36

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новости22:26
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Для максимальной реализации проекта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с компанией ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предусматривающий инвестиции в размере 42,4 млрд рублей.
32CARS.ru00:20
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Концепция изменилась: анонс Radeon RX 6000 не будет «небумажным»

Комментарий главного игрового архитектора и маркетолога AMD Фрэнка Азора (Frank Azor) о том, что новую серию игровых видеокарт Radeon RX 6000 ожидает «небумажный» анонс, вчера подхватили многие профильные ресурсы.
3DNewsвчера в 14:45
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МИД Франции начал расследование утечки переговоров Макрона и Путина

Сегодня стало известно, что представитель МИД Франции сообщил информацию о том, что начато внутреннее расследование по поводу инцидента с публикацией переговоров между президентами Путиным и Макроном, в частности и о деле оппозиционера Алексея Навального.
KDPConsulting.ruвчера в 03:18
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