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Инвест-Форсайт

Экономист опасается обрушения рубля за месяц

Курс отечественной валюты может рухнуть до 100 руб. за доллар и ниже в течение 1–1,5 месяцев, считает экономист Нарек Авакян. Об этом сообщает портал URA.RU. Причины такого резкого ослабления валюты связаны с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, пояснил эксперт.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
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Экономист оценил перспективы курса рубля

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REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

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Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус24 сентября в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

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Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

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Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru24 сентября в 12:57

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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

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