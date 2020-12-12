Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение будущего года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.В источнике
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Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
РИА Новости22:07
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