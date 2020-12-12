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Российская газета
Российская газета

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса

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РИА Новости
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Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение будущего года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
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Эксперт спрогнозировал, какие страны первыми восстановят экономику после пандемии

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Эксперт объяснил, почему Трамп проиграл президентские выборы в США

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В Европе рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

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В Saxo Bank сделали предсказание об окончании пандемии

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Экономист предсказал срок окончания пандемии коронавируса

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Итальянец Валерио Дзанетти принят в российское гражданство

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что обратившийся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданство итальянский волонтер Валерио Дзанетти получил паспорт РФ.
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