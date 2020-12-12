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Российская газета
Российская газета

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса

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РИА Новости
Piter.tv
Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение будущего года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.В источнике
С чего всё началось
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В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

"Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии – ред.). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", - сказал Якобсен.
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