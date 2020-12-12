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Российская газета
Российская газета

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение будущего года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
РИА Новости22:07
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики

РИА Новости04:08
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал, какие страны первыми восстановят экономику после пандемии

Газета.Ru01:17
Lenta.ru

Экономист предсказал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ru22:16
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В Saxo Bank сделали предсказание об окончании пандемии

RT на русском23:46
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Западный банкир рассчитал, когда закончится пандемия коронавируса

URA.Ru23:23
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В Европе рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Life.ru22:33
Российская газета

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса

Российская газета23:58

Врач заявила, что пандемия изменила пищевые привычки россиян

Карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону, они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.
Врач заявила, что пандемия изменила пищевые привычки россиян
Взгляд.ру13:02

МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.
Ведомости08:42