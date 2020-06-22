Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.

с чего всё началось

Жители РФ могут обеспечить себе компенсации к пенсии несколькими способами. Об этом заявил экономист Константин Юрченко. По мнению экономиста, частные пенсионные фонды являются одним из вариантов увеличения выплат к пенсии.

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

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