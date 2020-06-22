Экономика

Народные новостиНародные новостиЭкономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Жители РФ могут обеспечить себе компенсации к пенсии несколькими способами. Об этом заявил экономист Константин Юрченко. По мнению экономиста, частные пенсионные фонды являются одним из вариантов увеличения выплат к пенсии.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

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Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

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Названы способы накопить на безбедную старость

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Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

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Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Общество

В Тюменской области возобновят работу торговые центры

Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
РИА Новости 09:22
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Политика

В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
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Экономика

Работающим пенсионерам подготовили выплаты в 12 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило свой отзыв на законопроект, который устанавливал возвращение механизма индексации пенсий работающим пенсионерам в стране.
Primpress.ru вчера в 15:30
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Технологии

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна новая функция

Народные новости 05:54
Кино

Вышел официальный трейлер фильма «Кольская Сверхглубокая»

RuNews24.ru 09:57
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Политика

Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
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Политика

В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2»

В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Die Welt» в субботу 20 июня 2020 года.
Каскад 20 июня в 07:39
1,2K
Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Болтон сравнил уровни подготовки к деловым встречам Трампа и Путина

Глава российского государства Владимир Путин показывает лучший уровень подготовки к официальным встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп.
Народные новости 02:12
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Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости вчера в 15:11
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
6
Наука

Искусственный интеллект может обладать опасными алгоритмами

Алгоритмы искусственного интеллекта способствуют созданию широкого доступа к данным.
Evo-rus.com вчера в 08:48
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Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
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Политика

Кадыров заявил о неуместности поиска преемника для Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента РФ Владимира Путина не существует достойного преемника.
Профиль 07:44
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Общество

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК 20 июня в 15:48
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия 09:51
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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