Экономика
Народные новостиЭкономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию
Жители РФ могут обеспечить себе компенсации к пенсии несколькими способами. Об этом заявил экономист Константин Юрченко. По мнению экономиста, частные пенсионные фонды являются одним из вариантов увеличения выплат к пенсии.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ruвчера в 12:40
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Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии
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