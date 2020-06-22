Экономика
Lenta.ruНазваны способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ruвчера в 12:40
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Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии
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