Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.

с чего всё началось

Обеспечить себя дополнительными выплатами к пенсии можно и при помощи банковских вкладов, отметил Юрченко. По его словам, получение компенсаций таким способом не очень велико. Эксперт рассказал, что еще одним вариантом увеличения пенсий является рынок бумаг.

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

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