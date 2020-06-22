Экономика

Народные новостиНародные новостиЭкономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Обеспечить себя дополнительными выплатами к пенсии можно и при помощи банковских вкладов, отметил Юрченко. По его словам, получение компенсаций таким способом не очень велико. Эксперт рассказал, что еще одним вариантом увеличения пенсий является рынок бумаг.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

Подробнее о событии

Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

URA.Ruвчера в 12:40

Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

ФАНвчера в 17:28

Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии

Слово и Деловчера в 16:40

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Народные новостивчера в 16:25

Названы способы накопить на безбедную старость

Lenta.ruвчера в 20:36
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Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
18K
Политика

Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века.
Lenta.ru 04:53
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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Общество

Суд дал до 7 лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

РБК 05:07
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Экономика

Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет

Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08
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Общество

ФСС будет выплачивать больничные напрямую работникам

Пилотный проект по выплате больничных работникам напрямую из ФСС, действующий в 77 регионах России, с 1 января 2021 года будет введен на всей территории России.
ZAB.RU вчера в 09:20
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Политика

Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины

С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии.
Евразия Daily вчера в 09:19
7
Общество

Гособвинение считает виновными фигурантов дела Серебренникова

Народные новости 04:29
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Общество

Состоялся релиз The Last of Us Part II

Srnsk 19 июня в 05:24
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Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Путешествия

Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле

Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
Lenta.ru 04:44
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Разные оценки президента РФ Владимира Путина содержатся в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но общую оценку давать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Происшествия

На Украине в Чернобыльской зоне вновь загорелся лес

Чернобыль, Украина, 22 июня 2020, 10:31 — REGNUM Пожарные локализовали возгорание площадью в три гектара на территории Лубянского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения.
REGNUM 03:31
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Происшествия

ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник

По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов.
Вести.Ru 03:51
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Политика

Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какое событие приходится на 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос.
РИА Новости 03:00
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Общество

Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией

Авиакомпания планирует летать с 16 июля в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Пункты вылета из Турции пока не указываются.
Газета.Ru 04:31
1
Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Интерфакс 01:25
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Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
6
Гаджеты

Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото со включенным экраном

Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
iXBT.com 03:48
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
19
Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
29
Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
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