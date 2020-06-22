Экономика
Народные новостиЭкономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию
Обеспечить себя дополнительными выплатами к пенсии можно и при помощи банковских вкладов, отметил Юрченко. По его словам, получение компенсаций таким способом не очень велико. Эксперт рассказал, что еще одним вариантом увеличения пенсий является рынок бумаг.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ruвчера в 12:40
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Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии
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