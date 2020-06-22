Экономика

Народные новостиНародные новостиЭкономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Обеспечить себя дополнительными выплатами к пенсии можно и при помощи банковских вкладов, отметил Юрченко. По его словам, получение компенсаций таким способом не очень велико. Эксперт рассказал, что еще одним вариантом увеличения пенсий является рынок бумаг.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

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Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Народные новостивчера в 16:25

Названы способы накопить на безбедную старость

Lenta.ruвчера в 20:36

Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

ФАНвчера в 17:28

Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии

Слово и Деловчера в 16:40

Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

URA.Ruвчера в 12:40
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Общество

Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»

RT на русском 05:20
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Общество

Жители Бурятии наблюдают солнечное затмение

Напомним, кольцеобразное - солнечное затмение произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня 2020 года.
Номер один вчера в 03:19
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

ТАСС 04:24
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Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
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Автоспорт

В гараже темнокожего гонщика NASCAR обнаружена висельная петля

Metaratings 04:20
Политика

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
RT на русском 05:14
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
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Политика

Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов

Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.
Евразия Daily 02:56
Политика

Британский МИД ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала Победа нацизма во время войны произошла благодаря совместным усилиям, мужеству, а также ценой жертв СССР, Британии, США и других стран-союзников.
Национальная служба новостей 20 июня в 03:15
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Единоборства

Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC

View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
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Общество

Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией

Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, передает АТОР.
Газета.Ru 04:31
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

С учетом комплексного страхования ставка составит 7,9%. При рефинансировании ипотечных кредитов других банков предусмотрена скидка в 0,9 п. п.
Ведомости 04:29
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Футбол

В ЦСКА созрел тренерский вопрос

Коммерсантъ вчера в 12:16
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Происшествия

В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник

Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в Храме архистратига Михаила, где служил иерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салехардской епархии.
РИА Новости 03:50
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru 03:25
Общество

Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений

Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
Татар-информ 04:19
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
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Футбол

Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»

Metaratings 03:03
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
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