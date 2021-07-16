Знаменосец России на Олимпиаде прокомментировал необходимость нести нейтральный флаг

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов, который стал знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Токио, рассказал, как относится к тому, что ему нужно будет нести нейтральный флаг на церемонии открытия Игр.