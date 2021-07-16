В марте, по случаю седьмой годовщины присоединения полуострова к России президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть территории с помощью международной переговорной площадки «Крымская платформа».
Суд Каталонии в пятницу одобрил введение комендантского часа в этом испанском автономном сообществе, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, передают европейские СМИ.
Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Максим Михайлов, который стал знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Токио, рассказал, как относится к тому, что ему нужно будет нести нейтральный флаг на церемонии открытия Игр.
Число погибших в результате сильных наводнений в Германии возросло до 106 человек, Франция готова оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды, сообщает в пятницу немецкий информационный портал Tagesschau.