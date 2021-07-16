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Экономика

Экономист подсчитал потери Украины от присоединения Крыма к России в миллиарды долларов

Крымские недра и другие экономические активы принадлежат крымчанам, поэтому речи об экономических потерях украинской стороны после воссоединения Крыма с Россией идти не может.
РИА Новости Крым
В марте, по случаю седьмой годовщины присоединения полуострова к России президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть территории с помощью международной переговорной площадки «Крымская платформа».
Lenta.ru
Исследование Центра экономической стратегии проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму и при поддержке Международного фонда "Возрождение".
РИА Новости
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
РИА Новости

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