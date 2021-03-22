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Lenta.ru

Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Например, «на сдачу при округлении чека за ресторан», предположил он. Ранее сообщалось, что россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций.В источнике
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ФАН
С чего всё началось

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
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Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

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Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

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Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

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