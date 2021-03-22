Например, «на сдачу при округлении чека за ресторан», предположил он. Ранее сообщалось, что россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций.

С чего всё началось Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов. ПРАЙМ 19:02