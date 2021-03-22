Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей
Ранее сообщалось, что россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций.В источнике
С чего всё началось
Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей
Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
ПРАЙМ19:02