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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Экономист посоветовал хранить сбережения в разной валюте

Телеканал 360°
ФедералПресс
Lenta.ru
ПРАЙМ
URA.Ru
РИА Новости
Московский Комсомолец
News.ru
Многие привыкли хранить свои сбережения в долларах, но лучше воспользоваться схемой мировых банков. Деньги стоит перевести в разные стабильные валюты, пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. По словам Иванова, привычные доллары можно заменить наиболее стабильными валютами.В источнике
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Экономист назвал валюты, которыми выгодно заменить доллар

Чтобы заменить привычный россиянам доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые наиболее стабильны, менее подвержены волатильности.
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Экономист рассказал, в какой валюте хранить деньги. Это не доллар

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Экономист назвал альтернативы доллару для вложений

News.ru20:39
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Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар

РИА Новости19:14
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Экономист назвал выгодные альтернативы доллару

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Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар

Московский Комсомолец20:36
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Экономист назвал валюты, которыми выгодно заменить доллар

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Бойцу ММА Харитонову после драки с «Бородой» потребовалась операция

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в субботу из-за перелома носа, полученного в драке с другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым по прозвищу «Борода».
Бойцу ММА Харитонову после драки с «Бородой» потребовалась операция
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