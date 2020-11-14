Принц Чарльз шокировал принцессу Диану неожиданным признанием накануне свадьбы

Ранее королевский эксперт Дженни Бонд отметила, что принцесса была прекрасно осведомлена о чувствах мужа к Камиле Шанд, которые зародились у него еще в юности: «По ее словам, между Чарльзом и Камиллой была и остается настоящая любовь и их отношения всегда будут крепче, чем любой брак Чарльза».