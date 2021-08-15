ИзвестияЭкономист предложил округлить цены и отказаться от копеекВ использовании копеечных монет нет необходимости, цены в России можно округлить.ИзвестияПо словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили.Lenta.ruЭксперт призвал отказаться от монет достоинством в одну, пять и десять копеек и оставить только 50 копеек.Экономика сегодняПо мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.Lenta.ruФАНФАННародные новостиГЛАС.RULife.ruНациональная служба новостейПенза-ПрессUfacityNews.ruГазета.RuЭкономика сегодняС чего всё началосьЭкономист предложил округлить цены и отменить копейкиВ использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.Газета.Ru06:31Подробнее о событииВ России предложили отказаться от копеекLife.ru08:33Экономист Иноземцев предложил отменить копейки и округлить ценыФАН08:42Экономист Иноземцев назвал ненужными номиналы в копейках в РоссииПРАЙМ08:38Экономист предложил округлить цены и отказаться от копеекИзвестия08:33Эксперт Иноземцев считает, что копеечные номиналы следует отменить в РоссииЭкономика сегодня08:50Экономист Иноземцев: номиналы в копейках сегодня в России объективно не нужныLenta.ru07:33Экономист предложил округлить цены и отменить копейкиГазета.Ru06:31Показать ещёОценить75Поделиться