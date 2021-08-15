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Экономист предложил округлить цены и отказаться от копеек

В использовании копеечных монет нет необходимости, цены в России можно округлить.
Известия
По словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили.
Lenta.ru
Эксперт призвал отказаться от монет достоинством в одну, пять и десять копеек и оставить только 50 копеек.
Экономика сегодня
По мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.
Lenta.ru

С чего всё началось

Экономист предложил округлить цены и отменить копейки
В использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России, рассказал "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
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