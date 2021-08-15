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Экономист предложил округлить цены и отменить копейки

Использование копеек сегодня не нужно, поэтому следует округлить цены в России и отменить копеечные монеты.
Lenta.ru
По словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили.
Lenta.ru
По мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.
Lenta.ru
Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.
Газета.Ru

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Экономист Иноземцев: номиналы в копейках сегодня в России объективно не нужны
Lenta.ru07:33
Экономист предложил округлить цены и отменить копейки
Газета.Ru06:31
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