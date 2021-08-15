Газета.RuЭкономист предложил округлить цены и отменить копейкиИспользование копеек сегодня не нужно, поэтому следует округлить цены в России и отменить копеечные монеты.Lenta.ruПо словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили.Lenta.ruПо мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.Lenta.ruЕще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист Иноземцев: номиналы в копейках сегодня в России объективно не нужныLenta.ru07:33Экономист предложил округлить цены и отменить копейкиГазета.Ru06:31Показать все источникиОценить6Поделиться