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Экономист предрек миру глобальный долговой кризис

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предрек миру глобальный долговой кризис через три-четыре года. Он заявил об этом РИА Новости.В источнике

С чего всё началось

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
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