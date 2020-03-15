Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Экономист предсказал дефолты в нескольких странах

РЕН ТВ21:21

Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время

Известия19:49

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

РИА Новости12:08

Экономист предрёк скорые дефолты государств

News.ru14:41

Экономист предсказал серию дефолтов в разных странах. И довольно скоро

Красная весна13:08

Эксперт J.P. Morgan International предсказал волну дефолтов

Вести.Ru12:47

Экономист рассказал о возможном дефолте нескольких стран в ближайшее время

Life.ru14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком

Kazanfirst.ru 14:00
Хоккей

Финский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 11:28
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru 20:50
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Общество

Передвижение по Испании ограничат

Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 17:13
Здоровье

В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

REGNUM 09:38
Политика

Издание Sohu рассказало, чем для Украины обернется потеря Одессы

Аналитики китайского издания Sohu в одной из своих статей рассказали, что произойдет, если Киев потеряет контроль над Одессой.
ПолитРоссия вчера в 09:05
Наука

Вирус Зика уменьшил опухоль мозга у собак

Ученые из Бразилии провели испытания вируса Зика для лечения злокачественных опухолей нервной системы на трех собаках.
N+1 вчера в 11:28
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Общество

Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск.
РБК 17:32
Авто

Автомобильные шины оказались вреднее выхлопных газов

МИР 24 вчера в 22:15
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
Технологии

NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19

Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
iReactor 18:10
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Здоровье

В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12 марта в 23:17
Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Происшествия

Ребенок пострадал во время пожара в Мазановском районе

В Новокиевском Увале Мазановского района во время пожара в двухквартирном доме пострадал ребенок.
ИА Порт Амур 21:33
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС 16:34
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Армия и оружие

В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 11:50
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском 03:30
Кино

Съемки «безбашенного» фильма о «Человеке-пауке» стартуют в июле

Красная весна 02:57
Автоспорт

Формула 1 официально отложила Гран-при Вьетнама и Бахрейна

В официальном заявлении говорится, что, после обсуждения ситации с распространением COVID-19, представители FIA, "Формулы 1", а также промоутерами гонок в Бахрейне и Вьетнаме, решили, что будет правильно перенести эти этапы "в целях обеспечения здоровья и безопасности персонала, участников чемпионата и фанатов".
За рулем Кубань вчера в 09:58
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru 18:20
Кино

Фильм «Заражение» 2011 года неожиданно получил второе дыхание

Фильм «Заражение» 2011 года внезапно стал популярным, обращает внимание BBC.
BFM.ru 20:11
Происшествия

Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро

Взрыв цистерны с мазутом в Находке привел к разливу, в частности, в озеро Соленое, жертв нет, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное