Общество
РИА НовостиЭкономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.
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Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком
Хоккей
Финский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
Передвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Издание Sohu рассказало, чем для Украины обернется потеря Одессы
Аналитики китайского издания Sohu в одной из своих статей рассказали, что произойдет, если Киев потеряет контроль над Одессой.
Наука
Вирус Зика уменьшил опухоль мозга у собак
Ученые из Бразилии провели испытания вируса Зика для лечения злокачественных опухолей нервной системы на трех собаках.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Общество
Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом
«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск.
Авто
Автомобильные шины оказались вреднее выхлопных газов
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Здоровье
В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Происшествия
Ребенок пострадал во время пожара в Мазановском районе
В Новокиевском Увале Мазановского района во время пожара в двухквартирном доме пострадал ребенок.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Кино
Съемки «безбашенного» фильма о «Человеке-пауке» стартуют в июле
Автоспорт
Формула 1 официально отложила Гран-при Вьетнама и Бахрейна
В официальном заявлении говорится, что, после обсуждения ситации с распространением COVID-19, представители FIA, "Формулы 1", а также промоутерами гонок в Бахрейне и Вьетнаме, решили, что будет правильно перенести эти этапы "в целях обеспечения здоровья и безопасности персонала, участников чемпионата и фанатов".
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила праздник с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Кино
Фильм «Заражение» 2011 года неожиданно получил второе дыхание
Фильм «Заражение» 2011 года внезапно стал популярным, обращает внимание BBC.
Происшествия
Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро
Взрыв цистерны с мазутом в Находке привел к разливу, в частности, в озеро Соленое, жертв нет, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Instagram.