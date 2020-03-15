В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

Хоккей Финский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Передвижение по Испании ограничат Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука Вирус Зика уменьшил опухоль мозга у собак Ученые из Бразилии провели испытания вируса Зика для лечения злокачественных опухолей нервной системы на трех собаках.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Общество Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Автоспорт Формула 1 официально отложила Гран-при Вьетнама и Бахрейна В официальном заявлении говорится, что, после обсуждения ситации с распространением COVID-19, представители FIA, "Формулы 1", а также промоутерами гонок в Бахрейне и Вьетнаме, решили, что будет правильно перенести эти этапы "в целях обеспечения здоровья и безопасности персонала, участников чемпионата и фанатов".

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Шоу-бизнес Волочкова отметила праздник с сухим льдом Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.