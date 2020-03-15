Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.
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Экономист предсказал череду дефолтов государств в ближайшее время

Известиявчера в 19:49

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

Российская газетавчера в 23:53

Экономист предсказал дефолты в нескольких странах

РЕН ТВвчера в 21:21

Предсказана череда дефолтов в ближайшее время

Lenta.ruвчера в 23:54

Экономист рассказал о возможном дефолте нескольких стран в ближайшее время

Life.ruвчера в 14:54

Эксперт J.P. Morgan International предсказал волну дефолтов

Вести.Ruвчера в 12:47

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

РИА Новостивчера в 12:08
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Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru вчера в 13:38
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Политика

Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина

Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Городовой 13 марта в 02:25
Общество

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Известия вчера в 17:00
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ вчера в 21:53
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
РИА Новости вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ 13 марта в 09:09
Футбол

Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.
Чемпионат вчера в 22:40
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском 13 марта в 18:19
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Мой Брянск вчера в 11:29
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 12 марта в 07:30
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости вчера в 07:05
Здоровье

В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 18:20
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Страны Евросоюза уже превзошли КНР по среднему показателю заболеваемости в сутки.
Newstracker.ru 13 марта в 16:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Здоровье

Испанские медики посоветовали продукты для борьбы с коронавирусом

Медики из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN) назвали пищевые продукты, которые, по их мнению, лучше всего помогут бороться с короновирусом и другими инфекциями.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Роман Полянский изменяет жене с замужней Алиной Гросу

Роман Полянский признался, что изменяет законной жене с замужней Алиной Гросу.
Актуальные Новости вчера в 08:58
Музыка

Little Big представила клип на песню для Евровидения

Ранее Little Big представит Россию на "Евровидении 2020"
Время Пресс 13 марта в 01:12
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости 13 марта в 15:35
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru вчера в 06:34
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru вчера в 07:20
Происшествия

Четыре ребенка стали жертвами пожара в доме под Иркутском

"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырёх детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 14:29
Экономика

Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике

Снизить риски от вызванного коронавирусом экономического кризиса станет возможно, если Китай выйдет из «комы» и экономическое сотрудничество с ним восстановится.
Lenta.ru 00:07
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Супруга актёра Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 10:52
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