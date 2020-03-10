Экономика
ИзвестияЭкономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь подорожать могут автомобили и импортная техника. Об этом сообщил экономист Константин Селянин.
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Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая
Народные новостивчера в 12:16
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки
Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Происшествия
Защита родных Хачатуряна сочла заключение повторной экспертизы ложным
Защита родственников Михаила Хачатуряна намерена написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов, проводивших повторную экспертизу, заявил адвокат Георгий Чугуашвили, который представляет потерпевшую сторону.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Общество
ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными
Сообщается, что на ней торговали данными, которые хакеры украли у пользователей социальных сетей, при этом для легальной торговли сайт практически не использовался.
Общество
Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях
Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Происшествия
Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина
Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
Футбол
Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»
Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Общество
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сегодня корректируется цена на нефть Brent пошел вверх на 7% — почти до 36 долларов за баррель.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Спорт
Сундбю назвал Большунова непобедимым в дистанционных гонках
Большунов восьмого марта второй год подряд выиграл королевский марафон в Норвегии.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Компания официально переписала ценники на машины, которые стали выше на 15-20%.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Игры
Cyberpunk 2077 отправили на выдачу возрастного рейтинга
Руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский объявил, что Cyberpunk 2077 отправили рейтинговым агентствам PEGI, ESRB и другим для получения возрастной квалификации.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.