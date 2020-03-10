Экономика

ИзвестияИзвестияЭкономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь подорожать могут автомобили и импортная техника. Об этом сообщил экономист Константин Селянин.
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В РФ ожидается скачок цен на продовольственные товары и удорожание кредитов

News.ru09:53

Какие товары подорожают после обвала рубля в первую очередь

URA.Ru05:28

Падение рубля: цены вырастут по нескольким причинам

REGNUM06:56

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

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Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Национальная служба новостей06:05

Экономист рассказал, как скажется понижение курса рубля на россиянах

Газета.Ru07:40

Селянин: ослабление валюты приведет к подорожанию одежды, обуви и мебели из Китая

Народные новостивчера в 12:16
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Сибдепо 09:28
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Rambler News Service 04:23
Происшествия

Защита родных Хачатуряна сочла заключение повторной экспертизы ложным

Защита родственников Михаила Хачатуряна намерена написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов, проводивших повторную экспертизу, заявил адвокат Георгий Чугуашвили, который представляет потерпевшую сторону.
Ридус 16:21
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известия вчера в 23:14
Общество

ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными

Сообщается, что на ней торговали данными, которые хакеры украли у пользователей социальных сетей, при этом для легальной торговли сайт практически не использовался.
Lenta.ru 13:45
Общество

Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира

В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Чемпионат 14:57
Политика

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
РИА Новости 10:27
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях

Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.
Москва 24 вчера в 10:36
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Общество

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Вести.Ru 13:50
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ru 14:26
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru 02:04
Происшествия

Пропавшего рыбака ищут на юге Сахалина

Как стало известно astv.ru, дорогу к берегу не может найти рыбак из Южно-Сахалинска. Мужчине 39-лет, у него сахарный диабет первого типа.
АСТВ 08:10
Футбол

Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»

Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Вести.Ru 07:01
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:56
Происшествия

В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят

Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Российская газета 07:34
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сегодня корректируется цена на нефть Brent пошел вверх на 7% — почти до 36 долларов за баррель.
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Экономика

АКРА объявило о начале финансового кризиса

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Ведомости 14:44
Спорт

Сундбю назвал Большунова непобедимым в дистанционных гонках

Большунов восьмого марта второй год подряд выиграл королевский марафон в Норвегии.
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Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

Компания официально переписала ценники на машины, которые стали выше на 15-20%.
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В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 08 марта в 15:34
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Cyberpunk 2077 отправили на выдачу возрастного рейтинга

Руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский объявил, что Cyberpunk 2077 отправили рейтинговым агентствам PEGI, ESRB и другим для получения возрастной квалификации.
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Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
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