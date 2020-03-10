Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть. В первую очередь подорожать могут автомобили и импортная техника. Об этом сообщил экономист Константин Селянин.

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

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