Полагаю, что возможны два относительно мягких варианта: индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя.

Московский Комсомолец вчера в 07:38