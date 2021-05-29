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Экономика

Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты.
Lenta.ru
Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году.
Lenta.ru
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
URA.Ru
С ним согласилась замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Московский Комсомолец

С чего всё началось

Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам

Полагаю, что возможны два относительно мягких варианта: индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя.
Московский Комсомолецвчера в 07:38

Подробнее о событии

Финансист Мильчакова предрекла повышение пенсионных выплат осенью

Экономика сегодня20:12

Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

Lenta.ruвчера в 15:28

Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам

Московский Комсомолецвчера в 07:38

Экономисты: Российским пенсионерам сделают «подарок» перед выборами

Рамблервчера в 11:23

Экономист рассказал, кому могут повысить пенсии осенью 2021 года

ФедералПрессвчера в 10:32

Экономисты раскрыли, кому повысят пенсии осенью

URA.Ruвчера в 09:47

Пенсионерам объяснили, кому могут увеличить выплаты осенью

ФАНвчера в 13:25
Интересное

Как сотрудник ГИБДД выстрелил в голову 19-летнему новосибирцу во время задержания

В распоряжении Тайги.инфо оказалась копия донесения начальнику ГУ МВД по Новосибирской области Андрею Кулькову по факту применения сотрудником ГИБДД табельного оружия, которое привело к огнестрельному ранению в голову задержанного в Мошковском районе.
Тайга.инфо02:00

Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на вакцину «Спутник V» в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вокруг российской вакцины «Спутник V» наблюдается ажиотажный спрос во всём мире, это связано с её эффективностью и показателями безопасности.
RT на русском05:51

Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса.
ТАСС06:16

Путин и Лукашенко договорились о кредите в $500 млн и новых рейсах

Москва предоставит Минску второй транш кредита в размере $500 млн, а также откроет новые рейсы для "Белавиа" в российские города после авиа-бойкота, объявленного Белоруссии со стороны США и ряда стран ЕС.
Газета.Ruвчера в 13:46