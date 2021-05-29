Экономист предсказал повышение пенсий части россиян
К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты.
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
С ним согласилась замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
С чего всё началось
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Полагаю, что возможны два относительно мягких варианта: индексацию выплатят или не в полном объеме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров. Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя.
Московский Комсомолецвчера в 07:38
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Московский Комсомолецвчера в 07:38