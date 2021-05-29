Экономист предсказал повышение пенсий части россиян
К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты. Это предсказал доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет «Московский комсомолец».В источнике
С чего всё началось
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя. При этом, деньги на индексацию нашлись бы — причем для всех и в полном объеме. Но власти явно их тратить на работающих пенсионеров не хотят.
Московский Комсомолецвчера в 07:38
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Московский Комсомолецвчера в 07:38