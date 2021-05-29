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Экономика

Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты. Это предсказал доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет «Московский комсомолец».В источнике
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С чего всё началось

Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам

Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя. При этом, деньги на индексацию нашлись бы — причем для всех и в полном объеме. Но власти явно их тратить на работающих пенсионеров не хотят.
Московский Комсомолецвчера в 07:38

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Экономист рассказал, кому могут повысить пенсии осенью 2021 года

ФедералПрессвчера в 10:32

Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

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Экономисты: Российским пенсионерам сделают «подарок» перед выборами

Рамблервчера в 11:23

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Московский Комсомолецвчера в 07:38
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Намибия получит от ФРГ €1,1 млрд после официального признания геноцида

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Известия28 мая в 00:17

Бразильянка добилась поставки зарядного устройства для iPhone 12 от Apple через суд

По данным зарубежного информационно-новостного портала «tudocelular.com», бразильянке Марианне Мораленс Оливейре удалось добиться положительного решения суда по делу о поставке зарядного устройства для iPhone 12 от компании-производителя смартфона.
Пепелац Ньюсвчера в 06:22

СК опроверг смерть пострадавшего при задержании в Новосибирской области

Следственный комитет опроверг смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, сообщили ТАСС в управлении СК по региону.
ТАСС01:48