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Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты.
Lenta.ru
Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году.
Lenta.ru
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
URA.Ru
В конце прошлого президент Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Московский Комсомолец

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