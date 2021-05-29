Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Власти Греции продлили до 7 июня разрешение на приезд неограниченного числа граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.