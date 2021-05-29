Экономист предсказал повышение пенсий части россиян
К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты.
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
В конце прошлого президент Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
С чего всё началось
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Московский Комсомолецвчера в 07:38
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