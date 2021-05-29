Экономист предсказал повышение пенсий части россиян
К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты. Это предсказал доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет «Московский комсомолец».В источнике
С чего всё началось
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Московский Комсомолецвчера в 07:38
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