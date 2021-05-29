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Экономист предсказал повышение пенсий части россиян

К сентябрьскому единому дню голосования работающим пенсионерам могут повысить ежемесячные выплаты. Это предсказал доктор экономических наук Игорь Николаев, пишет «Московский комсомолец».В источнике
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Московский Комсомолец

С чего всё началось

Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам

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