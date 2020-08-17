Хабаровск, 17 августа 2020, 07:42 — REGNUM Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку, об этом официально заявил врио губернатора Михаил Дегтярёв на совещании 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT сообщил, что сейчас изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Еще на прошлой неделе Ни Фей (Ni Fei), президент подразделения смартфонов компании ZTE, подтвердил информацию о том, что именно его компания выпустит первый в мире коммерческий смартфон с подэкранной камерой.
13 августа Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что это произойдет из-за сокращения авиаперевозок вследствие пандемии коронавируса.МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.