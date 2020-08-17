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URA.Ru
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

На последних торгах Мосбиржи 14 августа рубль падал к евро и рос к доллару.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 17 августа

Банки.ру01:00
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Life.ru

Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективы

Life.ruвчера в 02:30
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Дегтярёв уволил министра здравоохранения Хабаровского края

Хабаровск, 17 августа 2020, 07:42 — REGNUM Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку, об этом официально заявил врио губернатора Михаил Дегтярёв на совещании 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM00:42
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Первый в мире смартфон с подэкранной камерой выходит 1 сентября

Еще на прошлой неделе Ни Фей (Ni Fei), президент подразделения смартфонов компании ZTE, подтвердил информацию о том, что именно его компания выпустит первый в мире коммерческий смартфон с подэкранной камерой.
iXBT.com00:01
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Мировые цены на нефть рвутся к $50

13 августа Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что это произойдет из-за сокращения авиаперевозок вследствие пандемии коронавируса.МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.
REGNUM14 августа в 06:20
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