В Шушарах мужчина во время ссоры сбросил женщину с балкона

В ходе проверки выяснилось, что один из них — гражданин одного из сопредельных государств, ему было запрещено въезжать на территорию России, однако мужчина поменял фамилию и имя и въехал в страну.