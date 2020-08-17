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URA.Ru
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

На последних торгах Мосбиржи 14 августа рубль падал к евро и рос к доллару.В источнике
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Банки.ру

Курсы доллара и евро на 17 августа

Банки.ру01:00
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Life.ru

Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективы

Life.ruвчера в 02:30
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Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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Боррель призвал Турцию немедленно прекратить буровые работы у Кипра

Турецкие власти должны немедленно прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Европейским союзом, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Парламентская газетавчера в 11:46
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Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
1

В Шушарах мужчина во время ссоры сбросил женщину с балкона

В ходе проверки выяснилось, что один из них — гражданин одного из сопредельных государств, ему было запрещено въезжать на территорию России, однако мужчина поменял фамилию и имя и въехал в страну.
Телеканал Санкт-Петербург01:38

За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.com15 августа в 04:56
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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В России разработали универсальный гранатометный комплекс для пехоты

По сообщению газеты «Известия» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе, на испытания вышел штурмовой гранатометный комплекс 6С20 «Смесь», который был разработан для боевой экипировки третьего поколения «Сотник».
Военное дело00:38
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