Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Турецкие власти должны немедленно прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Европейским союзом, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
По сообщению газеты «Известия» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе, на испытания вышел штурмовой гранатометный комплекс 6С20 «Смесь», который был разработан для боевой экипировки третьего поколения «Сотник».