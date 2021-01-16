Перед Новым годом цены на многие товары в магазинах ползли вверх, те же ценники остались и после праздников. Между тем, величина среднего чека в январе снижается ‒ людям уже не требуется покупать столько продуктов, в том числе дорогостоящих.

Радио Sputnik вчера в 20:00