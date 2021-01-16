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Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.В источнике
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Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Перед Новым годом цены на многие товары в магазинах ползли вверх, те же ценники остались и после праздников. Между тем, величина среднего чека в январе снижается ‒ людям уже не требуется покупать столько продуктов, в том числе дорогостоящих.
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