Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах
В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе
Перед Новым годом цены на многие товары в магазинах ползли вверх, те же ценники остались и после праздников. Между тем, величина среднего чека в январе снижается ‒ людям уже не требуется покупать столько продуктов, в том числе дорогостоящих.
Радио Sputnikвчера в 20:00
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