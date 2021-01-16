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Lenta.ru
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

В первую очередь, отметил экономист, акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.В источнике
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Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Как полагает доктор экономических наук Леонид Холод, российские торговые сети во второй половине января будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам. По его словам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
Радио Sputnikвчера в 20:00
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ПРАЙМ

Экономист назвал товары, которые подешевеют в январе

ПРАЙМ21:05
РИА Новости

Экономист спрогнозировал масштабные скидки на еду

РИА Новостивчера в 12:08
News.ru

Экономист назвал продукты, которые подешевеют в январе

News.ru17:30
URA.Ru

Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

URA.Ru16:16
Lenta.ru

Экономист предсказал скидки на еду в российских магазинах

Lenta.ruвчера в 15:34
ФАН

Цена на ряд продуктов может снизиться в России в январе

ФАН18:07
Радио Sputnik

Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе

Радио Sputnikвчера в 20:00

Растяжка помогает снизить артериальное давление человека значительно лучше ходьбы

Канадские ученые поделились информацией о том, насколько полезны занятия растяжкой для людей с повышенным артериальным давлением, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Растяжка помогает снизить артериальное давление человека значительно лучше ходьбы
Evo-rus.comвчера в 08:27

ФСИН заявила, что предпримет все действия для задержания Навального

Mossovetinfo.ru – Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Моссовет14 января в 08:54

СК задержал начальника управления ГО и ЧС после схода лавины в Норильске

Сотрудники Следственного комитета задержали начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска по делу о гибели людей при сходе лавины.
Ведомостивчера в 08:43

Monde diplomatique допустила, что «Спутник V» может подавить пандемию

Создание российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» стало следствием научных разработок в России и не должно вызывать скептицизм, пишет журналист Федерико Куско в статье в испанском издании французской газеты Monde diplomatique.
RT на русском00:44